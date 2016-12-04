بالفيديو : رجيم التفاح يفقد من الوزن 10 كيلو جرام في سبعه ايام فقط ...

سمر العشري

هناك مقوله تقول “تفاحة يوميا تبعد عنك الطبيب” هذه مقوله شهيره وهو مثل أجنبي ايضاً معروف عند الغرب بسبب أهميه التفاح وفوائده التي لا تحصي لجسم الإنسان، والفتاح يعد من الفواكه الرخيصه والتي يمكن أن يتناولها الجميع منا، خاصه في موسم التفاح يكون سعره متداول تماماً بعيد عن التفاح المستورد سعره يكون غالي بعض الشئ .

والتفاح يحتوي علي العديد من الفيتامينات وبالاخص فيتامين A، B و C، يتوآج به نوع من أنواع الألياف ويسمي البكتين وهذه الماده بالتحديد تعمل علي التأخير بإحساس بالجوع لفتره زمنيه طويله ولهذا السبب يستخدم أطباء السمنه التفاح في معظم أنظمه الرجيم التي تكتب لمريض السمنه، واليوم معنا ريجيم قوي جداً وهناك بعض الاشخاص تم تجربه هذا الرجيم واخسروا وزنهم تماماً وهذا الرجيم يفقد حوالي 10 كيلو جرام من الجسم في سبعه ايام فقط .

والرجيم هو الإفطار: 3 تفاحات صغيره أو 2 تفاح كبيرة، عصير الليمون وقليل من المكسرات. الغداء: سلطة مع التفاح والبصل والبقدونس.العشاء: 3 تفاحات كبيرة فقط، ويمكن أن نستمر علي هذا الرجيم لمده اسبوع كامل وسوف تندهشون من جسمكم لأنكم ستفدون كميه كبيرة من الدهون الغير مرغوب بها بالجسم .

شبكةعيونالإخبارية

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