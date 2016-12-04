حقيقة انتحار النجم سعد لمجرد في السجن ...

سمر العشري

انتشر مساء أمس خبر وفاة الفنان المغربي سعد لمجرد منتحراً داخل السجن، الأمر الذي أزعج جمهوره واصابهم بحاله من الاستياء، لذا ننشر لكم حقيقة انتحار الفنان المغربي وموقفه من امكانية مغادرته الحبس في الوقت الراهن .

حقيقة انتحار سعد لمجرد:

نفي موقع اخبارنا المغربي شائعة انتحاء الفنان المغربي، جاء ذلك بعد مكالمات تمت بين الموقع ومقربين من لمجرد كما أكد على استنكارهم لطريقة ترويج الشائعة خاصة وإنها أثرت على الأزمة النفسية التي يعاني منها سعد لمجرد ووالديه .

كما أشار الموقع أن قناة فرانس 24 هي اول من روج لشائعة انتحار سعد لمجرد في خبر تحت عنوان ” انتحاء سعد لمجرد داخل زنزانته “، الأمر الذي اثار غضب متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي من جهة، ومن جهة اخري تداوله الكثير مع صور مصممه ببرنامج فوتوشوب لتأكيدها.

سبب حبس سعد لمجرد :

جدير بالذكر انه اتهم بالاغتصاب مع ظروف مشددة للجريمة 28 اكتوبر الماضي خاصة وانه قد خضع لفحوص طبيه تبينت انه كان تحت تأثير الكحول والمخدرات مما جعل القضاء الفرنسي يحكم ببقاؤه في الحبس، كما أفاد مصدر لوكالة AFP الفرنسية انه لن يغادر محبسه في الوقت الراهن وفقاً لقرار القضاء، جاء ذلك بع انتشار شائعات إخلاء سبيله .

شبكةعيونالإخبارية

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