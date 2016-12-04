الناجون من مرض السرطان أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية

كتبت نهى طارق

ظهرت دراسة جديدة تقول إن الذين تم علاجهم من مرض السرطان، أكثر عرضة للتعرض للنوبات القلبية، لذلك ينصح الأطباء الناجون من السرطان الاهتمام بصحة قلبهم، ونشرت نتائج هذه الدراسة على موقع Web MD.

أجرى هذه الدراسة باحثون فى روتشستر بولاية مينيسوتا التى استعرضت بيانات أكثر من 2300 من المرضى الذين يعانون هذا النوع من النوبات القلبية، فوجدت الدراسة أن واحدا من كل 10 كانوا يعانون من مرض السرطان.

ووجدت الدراسة أن المرضى الذين لديهم تاريخ من الإصابة بمرض السرطان أكثر عرضة للإصابة بصدمة قلبية، إذ أن القلب فجأة لا يستطيع أن يضخ ما يكفى من الدم.

وأوضحت الدراسة أيضاً أن هؤلاء المرضى هم أكثر عرضة لتلقى للعلاج داخل مضخة البالون وهى مضخة تتصل بجهاز يحتوى على بالون ويتم إدخاله فى الأبهر النازل أو الهابط لتزيد القلب بالدعم المؤقت لعلاج الفشل فى البطين، وقال الباحثون إن الحاجة لهذا العلاج قد تشير إلى وجود انخفاض فى قدرة القلب على ضخ الدم.

كما أن الناجين من مرض السرطان أيضا أكثر عرضة لدخول المستشفى بسبب قصور القلب خلال فترة المتابعة ولكن أولئك الذين تلقوا العلاج الطبى المناسب لا يواجهون خطورة للوفاة بسبب أمراض القلب.