شريف اسماعيل يصرح : لا زيادة في المرتبات وندرس فرض ضرائب جديدة قريباً ...

سمر العشري

انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة انه سوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور إلي 1500 جنيه وقد انتقلت الشائعة بصورة كبيرة مما كان للكثر من الموطنين العاملين بالحكومة انه أمل جديد نظرا لارتفاع أسعار السلع بكافة أنواعها .

ولكن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء نفي هذه الشائعة التي لا وجود لها بالمرة عن تردد الصحف عن دراسة الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة نظرا لما تشهده الدولة هذه الأيام من سوء الحالة الاقتصادية والتي اضطرت علي اثرها إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري .

واكد شريف إسماعيل انه في أطار الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة هذه الأيام أنها تدرس هذه الأيام فرض ضرائب تصاعدية جديدة وتقوم وزارة المالية بدراسة كيفية تطبيقها وأضاف إسماعيل أن الحكومة قد قامت برفع الدعم علي البطاقات التموينية بقيمة 3 جنيه للفرد وهو ما يكلف ميزانية الدولة ملايين الجنيهات .

وخلال تصريحاته نفي رئيس الوزراء شريف إسماعيل تربح “احمد الوكيل” من قرار إغفاء الدواجن المستوردة من الجمارك ، واكد انه لا يوجد لدي الحكومة أي عائق في توفير المواد البترولية وان الحكومة سوف تعلن عن اكتشافات بترولية جديدة العام القادم .

شبكةعيونالإخبارية

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