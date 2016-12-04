أخبار نادى الزمالك اليوم 4 / 12 / 2016

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 4 / 12 / 2016 العديد من الأخبار الهامة والتي يأتي على رأسها إعلان مرتضى منصور رئيس النادى الانسحاب من بطولة الدورى، بجانب رفض رئيس قلعة ميت عقبة عقد جلسة مع محمود جنش حارس الفريق لحل أزمته الأخيرة بعد غيابه عن تدريبات نادى الزمالك وخوضه التدريبات مع الأولمبى السكندرى.

مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدورى بسبب التحكيم

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن عدم استكمال مسابقة الدوري في ظل استمرار الأداء التحكيمي، الذى وصفه بحسب تصريحاته بـ"الفاجر والفاسد". وأشار رئيس نادى الزمالك إلى أنه لن يستمر بسبب المجاملات والتي قال عنها بأنها :"فجة في بعض مباريات الدوري"، وجاء ذلك عقب ركلة الجزاء التى احتسبت للأهلى فى الشوط الأول أمام المقاصة، فى الجولة الـ13 بالدورى.

مرتضى منصور يرفض الجلوس مع جنش

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفضه عقد جلسة مع محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق بعد الأنباء التى ترددت خلال الساعات الأخيرة حول سعي اللاعب الاجتماع مع رئيس النادى لحل أزمته الأخيرة . وقال رئيس نادي الزمالك أن جنش سيخضع للتحقيق فى اتحاد الكرة ونفس الأمر بالنسبة للنادى الأولمبى، بسبب غيابه عن تدريبات الزمالك وخوضه التدريبات مع النادى السكندرى فى الساعات الأخيرة وسيتعرض اللاعب لعقوبات قاسية حتى لا يتكرر نفس الموقف من لاعب آخر . وشدد رئيس نادي الزمالك على رفضه التام لتصرف جنش فى الفترة الأخيرة ورحيله عن معسكر مباراة وادى دجلة لأنه يلعب فى نادى كبير وهذه التصرفات غير المسئولة لن يسمح بها من جانب أى لاعب مهما كان اسمه .

رحلة ألمانيا تحدد مصير استمرار على فتحى مع الزمالك

استقر مسئولو نادي الزمالك على انتظار التعرف على التقرير الطبى الخاص بعلى فتحى ظهير أيسر الفريق عقب سفره إلى ألمانيا خلال الفترة القادمة لتحديد مصيره بشكل نهائى سواء بالاستمرار مع النادى أو الرحيل . ويعانى على فتحى من إصابة أبعدته عن المشاركة مع نادي الزمالك منذ فترة طويلة وقرر مرتضى منصور رئيس النادى سفره إلى ألمانيا لمعرفة تفاصيل إصابته والعلاج اللازم . وأصبح على فتحى مهدد بالرحيل عن نادي الزمالك حال إثبات التقرير الطبى أن إصابته ستبعده عن الملاعب لفترة أطول، خاصة أن الزمالك لا يمتلك فى الفريق سوى ظهير أيسر واحد فقط هو محمد ناصف ولا يوجد بديل له . مرتضى منصور يكشف 3 مميزات أضافها محمد حلمى للزمالك كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن ثلاثة مميزات ظهرت على الفريق الأول مع المباراة الأولى تحت قيادة محمد حلمى المدير الفنى للفريق خلال مباراة الداخلية بالأمس والتى حسمها الأبيض بنتيجة 3/0 . قال رئيس نادي الزمالك أن محمد حلمى نجح فى إظهار الزمالك بشكل جماعى جيد، ولو بنسبة 60% بدلا من الاعتماد على النجم الأوحد مثلما كان يحدث فى المباريات الماضية . كما أكد مرتضى منصور أن نادي الزمالك أصبح يضغط على الخصم من منتصف الملعب وهو أمر كان يفتقده الأبيض فى الفترة الأخيرة، وأخيراً أوضح أن محمد حلمى لا يخاف من النجوم ويمتلك شخصية قوية بدليل قيامة بإبقاء باسم مرسى وأيمن حفنى على مقاعد البدلاء أمام الداخلية لأنه صاحب قرار مشاركة أى لاعب وفقا لرؤيته فى المباريات . وأوضح مرتضى منصور أن نادي الزمالك أمامه الكثير ليقدمه مع محمد حلمى موضحاً أن الظروف دائما تثبت أنه كان صاحب قرار سليم فى مساءلة تغيير الأجهزة الفنية لأن النتائج تتحسن .

مرتضى منصور: الزمالك سيتعاقد مع مدرب أجنبى عندما يصبح الجنيه بـ 10 دولارات