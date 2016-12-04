للمرأة بعد عمليات التلقيح الاصطناعى.. 5 طرق لتجنب الإجهاض

كتبت آلاء الفقى

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أنه من الممكن أن تحدث عمليات الإجهاض بعد إجراء عمليات التلقيح الاصطناعى التى قد تجريها بعض النساء الأكبر سنا، غالبا ما يتم إجراؤها بعد سن الثلاثين، لذا فهناك بعض الطرق التى من الممكن أن تقلل من خطر احتمال الإجهاض بعد إجراء عمليات التلقيح الاصطناعى.

وفى هذا الإطار قدم التقرير 5 طرق لتجنب الإجهاض بعد عمليات التلقيح الاصطناعى منها :

1. بعد إجراء عملية التلقيح الاصطناعى سوف تنتج البويضات البروجسترون للحفاظ على الحمل، وهذا يسبب التقيؤ وعند حدوث أى تغيير فى مستوى البروجسترون فى الجسم يسبب الإجهاض عن غير قصد.

2. تجلط الدم يمكن أن يشكل تهديدا ويحدث الإجهاض، لأن الدورة الدموية للجنين قد تتأثر، لذا يجب الحصول على فحص مشاكل الدم والتعرف عليها .

3. يجب على الأشخاص بعد التلقيح الاصطناعى الالتزام بمواعيد الدواء التى وصفها الطبيب، حتى لا يكون هناك احتمالية فى حدوث الإجهاض، لأن هناك العديد من مريضات التلقيح الاصطناعى تنسين أخذ الدواء.

4. عنق الرحم الضعيف، يمكن أن يسبب الإجهاض، لذا يجب أن تؤخذ بعض الاحتياطات حتى لا تكون عرضة للإجهاض، وذلك بعد استشارة الطبيب المختص .

5. يجب الانتباه لبعض الأمراض المعدية التى يتم الإصابة بها من براز القطط أو الخضار غير المغسول وغيرها من العوامل المسببة، والحرص على غسل الخضروات والفاكهة جيدا.