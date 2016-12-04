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أسعار "الذهب" تفاجىء المصريين وعيار 21 "مفاجأة" ...

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أسعار "الذهب" تفاجىء المصريين وعيار 21 "مفاجأة" ... أسعار "الذهب" تفاجىء المصريين وعيار 21 "مفاجأة" ...

شهد عام 2016، تحركات كبيرة في الذهب بفعل توحش السوق السوداء للدولار وارتفاع السعر العالمي للعملة الخضراء، حيث قفز سعر العيار لأكثر من 200 جينه خلال 10 أشهر فقط، إلا أن قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف أمام الدولار أثر على أسعار المعدن النفيس .

ارتفعت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الاحد بقيمة 5 جنيهات للجرام ، ليسجل عيار 21 مبلغ 585 جنيهًا، وعيار 24 سجل 669 جنيها .

وسجلت أسعار الذهب عيار 14 سجل 390 جنيها للجرام ، وقيمة الجنيه الذهب وصلت الى 4680 جنيها، وسعر العالمى 1178 دولارا .

ويعتبر عيار 18 من الأعيرة الأقل تداولًا فى ، لكن يزداد الطلب عليه فى المناطق التى تنشط بها حركة السياحة، وسجل عيار 18 خلال التعاملات فى الأسواق والمحلات اليوم 501 جنيهًا .

 

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