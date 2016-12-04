ذعر بين الأهالي بسبب بلاغ بوجود سيارة مفخخة أسفل كوبري ببني سويف

أثارت سيارة مركونة أسفل كوبري السادات بمدينة بني سويف اليوم، الأحد، ذعر الأهالي والمارة خوفًا من أن تكون مفخخة.

تلقت إدارة الحماية المدنية ببني سويف، بلاغاً من الأهالي بتواجد سيارة مفخخة أسفل كوبري السادات بمنطقة ترعة العمياء بمدينة بني سويف، وتحمل لوحات رقم “648، ق ع ،ف “.

وعلي الفور إنتقلت وحدة الكشف عن المفرقعات، وبفحصها تبين إنها خالية من أي مواد خطرة.

كما تبين لرجال المرور أثناء فحصها أن السيارة مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 11645 جنح قسم السيدة زينب بالقاهرة في 21 من الشهر الماضي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.+