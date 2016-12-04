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بالفيديو : أحد "مستوردي الدواجن" يؤكد أن 70% من الدواجن المستوردة تابعة "لجهات سيادية" في الدولة ...

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بالفيديو : أحد "مستوردي الدواجن" يؤكد أن 70% من الدواجن المستوردة تابعة "لجهات سيادية" في الدولة ... بالفيديو : أحد "مستوردي الدواجن" يؤكد أن 70% من الدواجن المستوردة تابعة "لجهات سيادية" في الدولة ...

قال أحد مستوردي الدواجن الدكتور “خالد أبو إسماعيل” وهو من المؤدين لقرار مجلس الوزراء المصري بإعفاء الدواجن المجمدة من التعريفة الجمركية لهذه الفترة، مؤكداً أن هذا القرار لصالح المستهلك .

وأضاف ” إسماعيل” من خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية ” منه فاروق”، مقدمة برنامج “صباح دريم” والمذاع على قناة “دريم” الفضائية، أنه يوجد عجز في الدواجن حوالي 20% من احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع الدواجن خلال الفترة الماضية، على الرغم من توفير الأعلاف والذرة الصفراء للمنتجين أو لأصحاب المزارع منتجي الدواجن .

وأشار” المستورد” عن مفاجأة من العيار الثقيل حيث اكد أن حوالي 70% من الدواجن التي يتم استيرادها من الخارج تابعة لجهات سيادية في الدولة المصرية، وأن رجال الأعمال تستورد الكمية الباقية والتي تمثل 30% من إجمالي المستورد، حيث تتمتع الجهات السيادية بأنها لا تخضع للجمارك .

وكان مجلس الوزراء أصدر قرار بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك المصرية، وأثار هذا القرار غضب منتجي الدواجن في ، نظراً للضرر البالغ الذي يصيب عملية الإنتاج، والخسارة المالية الكبيرة التي ستلحق بهم وخاصة بعد حالة التضخم الشديدة التي تعاني منها البلاد .

 

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رئيس قسم الأخبار

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