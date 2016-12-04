بالصور..مبادرة لنشر ثقافة التصنيع الرقمي بمصر فى حفل بالـ«جريك كامبس»

أطلقت مؤسسة جيزة سيستمز التعليمية بالشراكة مع شركة دل ام سي مصر وبالتعاون مع فاب لاب مصر مبادرة “فاب لاب اون ويلز” خلال حفل أقامته في الجريك كامبس “الحرم اليوناني” بمنطقة وسط البلد.

وتنفرد مبادرة “فاب لاب اون ويلز” بتركيزها علي نشر ثقافة التصنيع الرقمي وريادة الأعمال لمختلف المجتمعات المحلية في محافظات مصر.

ومن المخطط أن يزور فاب لاب اون ويلز عدة محافظات لتزويد المجتمعات المحلية بإمكانية الوصول إلى أدوات وورش التصنيع التي تمكن أفراد المجتمع من تجسيد الأفكار وتحويلها إلي حقيقية وسيتم ذلك من خلال الاستفادة من تصميم البرمجيات مفتوحة المصدر ومجموعه متنوعة من آلات الكمبيوتر بالاضافة إلي الورش العملية لتصميم وتصنيع أي شيء يمكن تصوره.

وقال شهاب النواوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جيزة سيستمز، أن هدف الشركة هو الاستدامة وتعزيز الابداع في المجتمع المحلي وخلق مساحة للابتكار والتعاون علي المدي الطويل.

وأضاف “النواوي” خلال كلمة القاها بالحفل، أن خطة الشركة هي تأسيس وبدء فاب لاب صغير في كل محافظة تزورها الحافلة لتكون ثابته هناك، وتتطور المحافظة كمركز تصنيع للمجتمع والمناطق المحيطة بها.

المراسل عمر جمال