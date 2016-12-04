«أستاذ علاقات دولية» يكشف أسباب صعود اليمين المتطرف في أوروبا وأمريكا

قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، فواز جرجس، إن هناك أسباب لظاهرة صعود اليمين المتطرف في أوروبا والولايات المتحدة مؤخرا بشكل متزايد، موضحًا أن هذا التيار يسمي بـ”التيار الشعبوي” أو “القومية الفجة” أو “التيارات المتطرفة”.

وأضاف جرجس، خلال لقاء له ببرنامج “وراء الحدث” على فضائية “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية لينا مسلم، أن السبب الأهم وراء صعود هذا التيار هو فشل النخب السياسية والاقتصادية التقليدية في توفير الأمن والاستقرار لشعوبها، ورأى أن السبب الثاني وراء صعود هذا التيار هو “العولمة” التي أدت إلى تراكم الثروات في أيدي القليلين وتهيش قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى والطبقة العاملة.

وأوضح جرجس، أن السبب الثالث هو “الثورة المعلوماتية” التي أدت إلى زعزعة الأفراد في المجتمعات متعددة الثقافات، معربا عن اعتقاده بأن ما نشهده الآن هو صراع هويات وحنين إلى الماضي وإلى الهوية الأصلية لتلك الشعوب، لافتا إلى أن تلك الأسباب أدت إلى صعود التيارات الشعبوية في أوروبا، مؤكدا أن انتخاب “دونالد ترامب” كرئيس للولايات المتحدة يمثل قمة الصعود الشعبوي.

وأشار جرجس، إلى أننا لا نعرف ما إذا كان صعود هذا التيار اليميني المتطرف يمثل ظاهرة محدودة أم أنه يمثل ثورة، مؤكدا أن صعود هذا التيار يعبر عن مخاض سياسي واجتماعي جديد في المجتمعات الغربية.