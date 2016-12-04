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نشرةONA ا لميس الحديدي ممثلة.. هشام الجخ ضيف “روتانا مصرية”.. التهامي ضيف “90 دقيقة”

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PicMonkeنشرةONA ا لميس الحديدي ممثلة.. هشام الجخ ضيف "روتانا مصرية".. التهامي ضيف "90 دقيقة"

إعداد- إ نجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد العقبي مقدم برنامج”من الأخر”، على شاشة روتانا مصرية، خلال حلقة الليلة، الفنان هشام الجخ..للمزيد

هشام الجخ

تعرض “MBC 2″ مسلسل” ابن حلال” يوميا بداية من “الثلاثاء” في تمام الساعة الثامنة مساءً..للمزيد

برمو ابن حلال

برمو ابن حلال

تسضيف اليوم، الإعلامية «لميس الحديدي» مقدمة برنامج ” هنا العاصمة ” على CBC، نجوم برنامج “SNL” بالعربية في حلقة الليلة، وسوف تؤدي لميس الحديدي، اسكتشا كوميديًا خلال حلقة اليوم..للمزيد

الإعلامية لميس الحديدي

الإعلامية لميس الحديدي

يحل الشيخ ياسين التهامي، غدًا، ضيفًا على برنامج “90 دقيقة” الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، على قناة المحور الفضائية، وذلك في احتفالية خاصة بمناسبة المولد النبوي..للمزيد

الشيخ ياسين التهامي

الشيخ ياسين التهامي

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