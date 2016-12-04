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رئيس بلدية المحلة يجتمع بلاعبين بعد الخروج من الكأس

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رئيس بلدية المحلة يجتمع بلاعبين بعد الخروج من الكأس رئيس بلدية المحلة يجتمع بلاعبين بعد الخروج من الكأس

>كتب عمرو عبد العاطى

عقد الجهاز الفنى لفريق بلدية المحلة، برئاسة رمضان السيد، اجتماعاً مع لاعبى الفريق، وذلك قبل تدريب اليوم استعداداً لمواجهة الحمام، وذلك بحضور محمد الشافعى رئيس النادى، ومحمود الشامى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق.

وعقد الثنائى جلسة مع اللاعبين طالبا خلالها بنسيان الهزيمة من العبور والخروج من كأس ، والاستعداد لمواجهات الدورى.

فى نفس السياق أكد محمود الشامى للاعبين أنه سيظل مسانداً للفريق والإدارة والجهاز الفنى لتحقيق حلم الجماهير والذى طال انتظاره بالصعود للدورى الممتاز، مؤكدا ثقته فى قدرة اللاعبين على إسعاد الجماهير، بينما  أعرب محمد الشافعى عن شكره للمساندة الدائمة من الشامى عند إخفاق الفريق. يذكر أنه تم إيقاف كل مستحقات الفريق بعد الهزيمة والخروج من كأس مصر.


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