ضبط محام ونجله بحوزتهما 34 طربة حشيش و2000 قرص من مخدر "تامول" بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإشراف اللواء أحمد عمر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وضباط إدارة المبحث الجنائية بإشراف اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج من ضبط محام ونجله بناحية قرية عنيبس دائرة مركز جهينة وبحوزتهما 34 طربة حشيش و2000 قرص من مخدر التامول وبندقية خرطوش عيار 12 و50 طلقة من ذات العيار وفرد روسى صناعة محلية ومبلغ مالى 90 ألف جنيه وسيارة لانسر وذلك بقصد الإتجار.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات للواء سعيد رمضان مساعد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للوجه القبلى والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والذى أنتقل إلى مكان الواقعة والعميد منتصر العادلى رئيس منطقة وسط الصعيد مفادها قيام محام ونجله بالإتجار بالمواد المخدرة والذخائر وأتخاذ دائرة مركز جهينة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات وإستئذان النيابة العامة تم الدفع بمجموعات قتالية وكلاب الكشف عن المواد المخدرة تراسها العميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية وتمكن الرائد أحمد حفنى المشنب مفتش مكافحة المخدرات بسوهاج من ضبط صلاح . م . ب 37 سنة محام ونجله محمد عامل ويقيمان بناحية قرية عنيبس دائرة مركز جهينة شمال محافظة سوهاج وبحوزتهما 34 طربة من مخدر الحشيش ،2000 قرص تامول ، بندقية خرطوش عيار 12 و50 طلقة من ذات العيار وفرد روسى صناعة محلية ،ومبلغ مالى 90 ألف جنيه ، سيارة ملاكى ماركة لانسر و2 هاتف محمول .

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار و والمبلغ المالى حصيلة عملية البيع والهواتف المحمولة للإتصال بالعملاء ، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة تم تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.