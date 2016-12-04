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النائب أسامة هيكل: صاحب التقرير البريطانى المسىء لمصر شاذ وحضر اعتصام رابعة

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النائب أسامة هيكل: صاحب التقرير البريطانى المسىء لمصر شاذ وحضر اعتصام رابعة النائب أسامة هيكل: صاحب التقرير البريطانى المسىء لمصر شاذ وحضر اعتصام رابعة

>كتب عامر مصطفى

قال النائب أسامة هيكل، عضو مجلس النواب، إن هناك مجموعة من مجلس العموم البريطانى ناظرت المجموعة المصرية المشكلة من مجلس النواب التى سافرت إلى لندن، وكان على رأس المجموعة البريطانية شخص يدعى "جيرارد هوارد" والذى كان يشغل منصب وزير للدفاع سابقاً، وآخر كان وزيراً للداخلية، وتمت دعوة بعضهم خلال الاحتفال بمناسبة مرور 150 عاما على البرلمان المصرى للحضور إلى .

 

وأضاف هيكل، خلال لقائه برنامج الحياة اليوم الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مجموعة من مجلس النواب سافرت إلى بريطانيا والتقت نواب مجلس العموم للتناقش فى بعض المسائل المتعلقة بمصر، لافتا إلى أن الوفد كان على مستوى عال جدا، واكتشفنا أن ذلك الشخص الذى وضع التقرير المسىء لمصر منذ أسبوعين له علاقة قديمة بجماعة الإخوان، وجاء إلى مصر مرتين وقت اعتصام رابعة العدوية ومكث بالاعتصام.

 

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه عندما ذهبت مجموعة النواب المصريين لبريطانيا قدم ذلك الشخص التقرير الذى وضعه، لافتا إلى أن مجموعة النواب لم تأخذ ذلك التقرير كنوع من الإهانة، وعندما أخبرناه أنه يدعم الإرهاب شعر أن هناك اتهامات مباشرة موجهة إليه، فاعترف أنه ملحد وشاذ ولا ينتمى لجماعة الإخوان، متسائلا هل ذلك الشخص هى النوعية التى يتعامل معها جماعة الإخوان.


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