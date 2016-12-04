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"السيسي" يكلف الحكومة بطرح جزء من شركات "القطاع العام بالبورصة" ...

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"السيسي" يكلف الحكومة بطرح جزء من شركات "القطاع العام بالبورصة" ... "السيسي" يكلف الحكومة بطرح جزء من شركات "القطاع العام بالبورصة" ...

اجتمع الرئيس عبد الفتاح اليوم كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير الدفاع، والداخلية والمالية والتموين بالإضافة إلي رئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونتج عنه تكليف بالعديد من الاوامر الهامة أهمها .

تفاصيل تكليف الحكومة بطرح جزء من شركات القطاع العام بالبورصة:

قام الرئيس بتكليف الحكومة برئاسة الدكتور شريف اسماعيل بتقييم الشركات المقرر طرحها للاكتتاب العام وذلك ضمن برنامج الطروحات الخاص بوزارة الاستثمار، وضرورة الإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ البرنامج ومن ثم الترويج له محلياً ودولياً .

يذكر ان برنامج الطروحات ق شمل طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب العام في البورصة المصرية والبورصات الدولية وذلك تحت إشراف لجنة مكونة من وزير المالية ووزير الاستثمار ونائب محافظ البنك المركزي.

تفاصيل توجيهات الرئيس لإقامة مشروعات عملاقة لإنتاج السلع الغذائية:

وجه الرئيس الحكومة ايضا خلال الاجتماع لضرورة ضمان توفير جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة بالأسواق، مشيراً على التنسيق مع القطاع الخاص وإقامة مشروعات مشتركة عملاقة لإنتاج السلع الغذائية بمختلف أنواعها لضمان وصولها للمستهلك بأسعار مناسبة والحد من الاستيراد .

 

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