غدًا.. محاكمة 16 متهمًا فى أحداث «عنف جامعة الأزهر»

مراسل «ONA»

تنظرغدًا، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة إعادة محاكمة 16 متهما في أحداث عنف جامعة الأزهر، التي وقعت في أكتوبر من عام 2013.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفي، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، والتي عقدت بغرفة المداولة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت فى يونيو من عام 2014 بأحكام متفاوتة من 3 إلى 7 سنوات ضد المتهمين لاتهامهم، بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على جامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإداري بالجامعة، وإشاعة الفوضى.