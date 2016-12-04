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غدًا.. الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث عنف الوراق

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غدًا.. الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث عنف الوراق غدًا.. الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث عنف الوراق

أرشيفية

مراسل «ONA»

تصدرغدًا، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على كلًا من محمد علوان حسن وعماد إبراهيم أحمد، وعادل خلف عبد العال، المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث عنف الوراق.

يصدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة قد أحالت كل من إسلام أيمن حسن، طالب، مخلى سبيله، وعماد إبراهيم أحمد، سائق، محبوس، وعادل خلف عبدالعال، طالب، محبوس، ومحمد علواني حسين، حداد، محبوس، للمحاكمة الجنائية لقيامهم في 23 فبراير 2015 بدائرة قسم شرطة الوراق، بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وهي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والإرهاب أحد وسائليها لتحقيق أغراضها للإضرار بالسلم والأمن بداخل المجتمع المصري.

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