«الصحة»: توقيع عقد إنشاء أول مصنع لأمصال إنفلونزا الطيور بأكتوبر

شهد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء اليوم، الأحد، توقيع عقد مشروع البدء إنشاء أول مصنع لأمصال إنفلونزا الطيور، في مدينة السادس من أكتوبر، بين الشركة القابضة للأمصال واللقاحات الحيوية “فاكسيرا” وشركة فابتك الهندية المتخصصة في إنشاء وتجهيز مصانع الأدوية واللقاحات بالأجهزة والتكنولوجيا الحديثة .

ويتم الانتهاء من إنشاء وتجهيز المصنع في خلال 18 شهر، و ينتج 400 مليون جرعة سنويًا كمرحلة أولى من لقاح إنفلونزا الطيور H5N1 تمهيدًا لزيادتها إلى 800 مليون جرعة سنويًا، كما سينتج 18 مصل آـخر من الامصال الخاصة بالطيور، وبتكلفة إجمالية قدرها 19 مليون دولار.

يذكر أن هذا المشروع ممول من شركاء التنمية بقيمة بمبلغ 15 مليون دولار، وقرض حسن من صندوق التمويل السعودي بقيمة 4 ونصف مليون دولار، كل هذا كنوع للمساهمة في القضاء على إنفلونزا الطيور.

يوقع عقد المشروع الدكتور أمجد الملا، العضو المنتدب بفاكسيرا والسيد محمد عاصف رئيس شركة فابتك الهندية.