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بالفيديو.. «خبير عسكري» يكشف أسباب التقدم السريع للجيش السوري في حلب

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بالفيديو.. «خبير عسكري» يكشف أسباب التقدم السريع للجيش السوري في حلب بالفيديو.. «خبير عسكري» يكشف أسباب التقدم السريع للجيش السوري في حلب

الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هشام جابر

قال الخبير العسكري والاستراتيجي في بيروت، العميد هشام جابر، إن التقدم الميداني الذي حققه الجيش السوري، بمؤازرة الطيران الروسي، كان أسرع بكثير مما توقع الكثيرون، مؤكدًا أن هذا التقدم كان وراءه عدة أسباب والتي أهمها أن الخطة كانت مدروسة جيدا من الطرفين.

وأضاف جابر، خلال مداخلة لفضائية “الغد” ، مع الإعلامية سينار سعيد، أن الهجوم تم على ثلاثة محاور في وقت كان فيه الطيران يعمل بشكل جدي بجانب المدفعية، متابعًا أن الجيش السوري تجنب المواجهات القريبة “الالتحام” كي لا يعطل نيران المدفعية والطيران على المجموعات المسلحة.

وأوضح جابر، أن هناك عوامل لدى المجموعات المسلحة ساعدت في تقدم القوات السورية في حلب، والتي كان أهمها أنها تفاجأت من قوة الهجوم وسرعته، أيضا الخلافات بينها حول السيطرة على بعض الأحياء، لافتا إلى أن هناك جماعات أرادات إيقاف المعركة أو الانسحاب وأخرى لا مما تسبب في عدم وحدة الجبهة.

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