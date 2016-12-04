بالصور.. مدرس ثانوى يعتدى بالضرب على طالب وولى أمره بدمياط

دمياط - عبده عبد البارى

شهدت مدرسة الشهيد حامد عيسى الثانوية بقرية البصارطة مركز دمياط واقعة مؤسفة، عندما قام مدرس تربية رياضية بالاعتداء على طالب بالصف الثانى الثانوى​ وشقيقه ووالده وأصابهم بإصابات جسيمة.

يقول زيدان السيد السبع ولى أمر الطالب: أنا ذهبت للمدرسة علشان أشوف المدرس اللى ضرب ابنى، قام المدرس ضربنى بـ"أمطة" - آلة يستخدمها النجار - ما تسبب فى كسر فى ساقى اليمنى وجروح قطعية فى الرأس والبطن.

وتابع الأب: بقالى يومين محجوز فى المستشفى العام ومش قادر اخرج لأنهم مركبين لى قسطرة ولا أستطيع المشى أو دخول دورة المياه.

خالد زيدان السيد السبع طالب بالصف الثانى الثانوى وسبب المشكلة يقول: إن مدرس التربية الرياضية "شادى ي" أخرجنى من الطابور واثنين من زملائى وقال لنا انتوا ليه بتتكلموا فى الطابور وقال الواد ده لم يتم تربيته وأنا لازم أربيه، ووجهلى لكمة قوية فى وجهى ما تسبب فى إصابتى فى شفتاى وسالت الدماء على وجهى.

السيد السبع شقيق الطالب المعتدى عليه بالضرب يروى الواقعة قائلا: ذهبت للمدرسة عقب قيام شقيقى بالاتصال بى من تليفون أحد زملائه لأن شقيقى ليس معه هاتف محمول وقالى لى إن أحد المدرسين ضرب شقيقى وسالت الدماء من شفتاه، وعلى الفور توجهت للمدرسة وفوجئت بهم بخلاف كل مرة أذهب للمدرسة قاموا بتفتيشى وأمرونى بالتوقيع فى سجل الأمن وبالفعل وقعت فى سجل الأمن وأخذوا منى بطاقة الرقم القومى ودخلت فاستقبلنى المدرسون محاولين تهدئتى وقالولى حق شقيقك هياخده وأخذونى لحجرة المعلمين وطالبونى بالهدوء وبالفعل تجمعت حولى المدرسات ولكنى فوجئت بمدرس التربية الرياضية يشتمنى ويسبنى بوالدتى قائلا إيه اللى جابك هنا يا ولد.

وتابع: وأنا خارج من حجرة المعلمين قالى لى المدرس تعالى متخافش هصالحك وعندما ذهبت اليه أخذنى تحت ذراعه وأثناء خروجنا من المدرسة ووقوفنا على البوابة قام بضربى برأسه ضربة قوية فأحسست بأننى سأغمى عليه من شدة الضربة.

واستطرد: فى اليوم الثانى ذهبت إلى المدرسة فلم نجده وعندما كنا نسير فى الشارع القريب من منزله، فوجئت به يمسك بآلة حادة وهجم على والدى وضربه عدة ضربات ما تسبب فى حدوث كسر فى ساقه وجرح قطعى فى رأسه وبطنه وعندها قام أقاربنا بالتجمع ووقعت مشاجرة ونال هو ما ناله من ضرب وعندما ذهب لمركز الشرطة لتحرير محضر ضدنا تم إلقاء القبض عليه لأننا حررنا محضرا قبله، وتم احتجازه ليلة فى حجز مركز شرطة دمياط ولكن النيابة أخلت سبيله فى اليوم الثانى على ذمة القضية رقم 2250 لسنة 22016. بضمان محل إقامته.

من جانبه قال عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط: إنه أحال الواقعة للتحقيق يوم الأربعاء الماضى عندما استقبل زيدان السبع ولى أمر الطالب وطالبه بالحضور للمديرية صباح اليوم التالى للإدلاء بأقواله فى التحقيق ووعده بتطبيق أقصى عقوبة على المدرس الذى تسبب فى تفاقم المشكلة.

وأكد خليفة إذا أدانت التحقيقات المدرس سيعاقب بأقصى عقوبة وسينقل لإدارة أخرى لأنه لا يقبل اعتداء مدرس على ولى الأمر مهما كانت الأسباب. وأوضح خليفة أن مدير المدرسة أكد له أن أهل الطالب اقتحموا المدرسة يحملون السيف وقاموا بالاعتداء على المعلمين الذين تركوا المدرسة وانصرفوا.