أمن أسيوط يضبط هاربا من حكم بالإعدام

أسيوط - هيثم البدرى

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من القبض على أحد الأشخاص هارب من حكم بالإعدام، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة لضبط المطلوبين أمنيا على ذمة قضايا وفى تنفيذ أحكام.

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط يفيد تمكن ضباط المباحث من القبض على "ج . ا . "41 سنة مزارع مقيم درنكة دائرة المركز بالزراعات المتاخمة لمسكنه، والمحكوم عليه فى قضية مركز أسيوط "قتل عمد" بالإعدام شنقا والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية مركز أسيوط إطلاق أعيرة نارية.

وتم تحرير المحضر اللازم وجار استكمال كل الإجراءات القانونية اللازمة.