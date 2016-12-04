أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن أسيوط يضبط هاربا من حكم بالإعدام

Google+ Print
أمن أسيوط يضبط هاربا من حكم بالإعدام أمن أسيوط يضبط هاربا من حكم بالإعدام

>أسيوط - هيثم البدرى

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط من القبض على أحد الأشخاص هارب من حكم بالإعدام، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة لضبط المطلوبين أمنيا على ذمة قضايا وفى تنفيذ أحكام.

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط يفيد تمكن ضباط المباحث من القبض على "ج . ا . "41 سنة مزارع مقيم درنكة دائرة المركز بالزراعات المتاخمة لمسكنه، والمحكوم عليه فى قضية مركز أسيوط "قتل عمد" بالإعدام شنقا والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية مركز أسيوط إطلاق أعيرة نارية.

وتم تحرير المحضر اللازم وجار استكمال كل الإجراءات القانونية اللازمة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365