بالصور...دبى تقدم أكبر مجسم طائرة حقيقى لطيران الإمارات من الزهور

كتب محمد جمال

أضافت إمارة دبى رقما قياسيا عالميا جديدا لسجل أرقامها القياسية الكثيرة.. أنه أكبر مجسم مغطى بالزهور فى العالم وهو على شكل طائرة أيه 380 تابعة لطيران الإمارات ومغطاة بأكثر من نصف مليون نبتة مزهرة.



>دبى تقدم أكبر مجسم طائرة حقيقى لطيران الإمارات من الزهور

فقد تعاونت طيران الإمارات مع دبى “ميراكل غاردن”، التى تعد أكبر حديقة زهور طبيعية فى العالم، لإنشاء أكبر مجسم مغطى بالزهور فى العالم، وذلك على شكل طائرة الإمارات الإيرباص A380 بالحجم الطبيعى مكسوة بأكثر من 500 ألف زهرة ونبتة. ويصل عدد الأزهارعند تفتحها بالكامل إلى 5 ملايين زهرة، ويقدر وزن هيكل الطائرة مع الأزهار بأكثر من 95 طناً، فى حين يصل وزن طائرة A380 الحقيقية عند الإقلاع إلى 575 طناً. بحسب ما أوردته صحيفة “الوسط” البحرينية.

وقد استغرق بناء مجسم الطائرة المعروض فى حديقة الزهور (الحديقة المعجزة) فى دبى 180 يوما.

ويتضمن عرض الطائرة المغطاة بزهور شعار شركة طيران الإمارات بزهور صفراء على جانبى الطائرة وعلم الإمارات على الذيل وأربعة محركات مع مراوح تدور مغطاة بزهور بيضاء.

أكبر مجسم طائرة حقيقى لطيران الإمارات

وعندما تُزهر النصف مليون نبتة ذات الألوان الحمراء والصفراء والسوداء والخضراء والبيضاء يصل إنتاجها إلى خمسة ملايين زهرة.

واستُخدم فى بناء مُجسم الطائرة المزهرة بنفس الحجم الطبيعى لذات الطائرة- 50 طنا من الخرسانة و30 طنا من الصلب.

وقال فريق موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية فى دبى أن المجسم تجاوز بكثير حجم المجسمات المغطاة بزهور والمسجلة قبل ذلك.

أكبر مجسم مغطى بالزهور فى العالم

وقال المُحكم فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية كيفن ساوثام "الرقم القياسى الذى حطمناه اليوم هو لأكبر مجسم مغطى بزهور. الرقم القياسى السابق كان حجمه 10.65 متر فى 1.41 متر (على شكل قوس). هذا الرقم (القياسى الجديد) يتجاوز بكثير الرقم السابق..فقبل تأكيد الحجم بالضبط عرض الطائرة يبلغ 78.34 متر وطولها 72.95 متر وارتفاعها نحن فى انتظار تأكيده بالضبط وإن كنا نتصور أنه نحو 20 مترا. أى أنه يتجاوز كثيرا الرقم العالمى المسجل سابقا ويمثل رقما قياسيا عالميا جديدا فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية."

ويجرى رى الزهور التى تغطى المجسم كما يتم تقليمها وقصها وتشكيلها وتسميدها وهى موجودة فى المجسم.

ومن بين التحديات التى تواجه فريق الحديقة المعجزة فى دبى استخدام نظام رى خاص يتيح رى النباتات وهى مرتبطة فى مكانها بالطائرة.

ولدبى أرقام قياسية عالمية كثيرة مسجلة باسمها منها أطول مبنى فى العالم وأكبر لوحة فى العالم وأكبر قنينة عطر فى العالم.

وسيستمر عرض مُجسم طائرة الزهور فى الحديقة المعجزة بدبى لمدة ثلاث سنوات.