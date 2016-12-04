إبراهيم حسن: رئيس الحكام يتعرض لمؤامرة.. وأناشد الجميع بمساندته

كتب أحمد طارق

أكد إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادى المصرى البورسعيدى، أن رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام، يتعرض لحرب شرسة، خاصة فى ظل وجود صراع فى تلك المنظومة، ورغبة البعض فى اعتلاء كرسى رئاسة اللجنة.

أوضح إبراهيم حسن، خلال تصريحاته لـ"on sport" مع الإعلامى أحمد جمال، أن البلتاجى يتمتع بخبرة كبيرة فى مجال التحكيم، فضلاً عن نقاء الشخصية، ومجهوده الوفير المبذول لخدمة المنظومة، متمنياً أن يسانده الجميع وعدم شن حرب غير مبررة عليه، قائلاً: "لازم الجميع يساعد البلتاجى، ولا علشان معندوش ظهر وحماية فيتعرض لحملة ممنهجة".

وأكد مدير الكرة، أن حسام حسن يبذل قصارى جهده من أجل اسعاد جماهير المصرى البورسعيدى، مشيراً إلى أن الدورى هذا الموسم صعب جداً، وجميع الفرق لديها رغبة الفوز مما يصعب المواجهات.