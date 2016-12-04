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مرتضى منصور: الزمالك سيتعاقد مع مدرب أجنبى عندما يصبح الجنيه بـ 10 دولارات

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مرتضى منصور: الزمالك سيتعاقد مع مدرب أجنبى عندما يصبح الجنيه بـ 10 دولارات مرتضى منصور: الزمالك سيتعاقد مع مدرب أجنبى عندما يصبح الجنيه بـ 10 دولارات

>كتب أحمد توفيق

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه يتمسك بمبدأ عدم التعاقد مع مدير فنى أجنبى طوال فترة توليه رئاسة القلعة البيضاء، موضحاً أنه كان صاحب هذا القرار وباقى الأندية سارت على دربه .

وقال مرتضى منصور فى تصريحات إذاعية مع الإعلامى سيف زاهر أن الحالة الوحيدة التى ستجعله يتعاقد مع مدرب أجنبى هو أن يصبح الجنيه يساوى 10 دولارات ، فى إشارة إلى الارتفاع الملحوظ فى أمام الجنيه .

فى سياق آخر ، أكد رئيس الزمالك تمسكه بإقامة مباراة القمة أمام النادى الأهلى يوم 29 ديسمبر الجارى بحضور جماهير القطبين، موضحاً أن اللقاء خاص بالزمالك وأنه متمسك بحضور الجماهير عبر بطاقات الدخول التى أصدرها النادى الأبيض وكذلك الأهلى .


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