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4 طرق للوقاية من سرطان الكلى

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4 طرق للوقاية من سرطان الكلى 4 طرق للوقاية من سرطان الكلى

>كتبت نهى طارق

سرطان الكلى هو من سابع أكثر نوع شيوعًا من مرض السرطان ، فتقول الدراسات إن الأشخاص المصابين بهذا المرض، قد يبقون على قيد الحياة لمدة 5 سنوات بنسبة 73%.

ورصد موقع Positive Med بعض الإجراءات الوقائية التى قد تحمى من الإصابة بسرطان الكلى منها:

1-   اتباع نظام غذائى صحيح

يجب أن يضم النظام الغذائى، الفواكه والخضروات الملونة التى تحتوى على المواد المضادة للأكسدة، وأهمها هذه الأطعمة:

- جريب فروت

- الرمان

- البروكلى

-  التوت

- الثوم

 

2-   الحفاظ على الوزن الصحى

تؤكد الدراسات أن 25 % من الحالات المصابة بسرطان الكلى يعانون من السمنة المفرطة لذلك ينصح الأطباء بالحفاظ دائماً على وزنهم الصحى.

 

3-   الحفاظ على ارتفاع ضغط الدم

الدراسات تؤكد أن ارتفاع ضغط الدم يرفع فرص الإصابة بسرطان الكلى، وأفضل طريقة لتنظيم ضغط الدم هو اتباع نظام غذائى صحى يحتوى على الفواكه والخضروات الطازجة والبروتين الهزيل كما ينصح الأطباء بممارسة التمرينات الرياضية.

 

4-   الابتعاد عن السموم البيئية

الكثير من الأشخاص لا يدركون أن العديد من السموم البيئية ترفع مخاطر الإصابة بالسرطان بما فى ذلك التدخين السلبى ومنتجات التنظيف المنزلية، ورصد هذا الموقع أهم السموم البيئية التى يجب تجنبها:

- معطرات الهواء

- دخان السيارة

- منتجات التجميل

- الأطعمة المحترقة

- اللحوم الباردة

- الأطعمة المعلبة

 


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