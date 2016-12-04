تدعيم محطات محولات كهرباء بني سويف للقضاء علي انخفاض الجهد ‎

مراسل «ONA»

أعلنت محافظة بني سويف، عن اتخاذ عدد من الإجراءات لحل مشكلة تذبدب الجهد وإنخفاضه ببعض المناطق، والذي كان يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة بهذا القطاع الحيوي في عدد من قرى ومراكز المحافظة ونتج عنه في الفترات السابقة انقطاع التيار ببعضها وتأثر عمل محطات مياه الشرب خاصة في موسم الصيف الماضي.

حيث قامت الشركة القابضة للكهرباء بتدعيم محطات محولات “ناصر، سمسطا، الفشن والكوم الأحمر، الواسطى ، قشيشة ، اهناسيا” من خلال إضافة محولات ذات قدرات كبيرة ورفع مغير الجهد بباقي المحطات ليتراوح ما بين 10.9 إلى 11.7 ك ف، ليكون في الحدود المسموح بها لرفع كفاءة الجهد الكهربائي وللقضاء على مشكلة تذبدب الجهد وانخفاضه ببعض المناطق.

كما تنوه المحافظة بأنه بدخول المرحلة الأولى بمحطة كهرباء غياضة الشرقية، بقدرة “1200 م.ف” سيؤدى ذلك إلى تحسين الجهود على الشبكة القومية جهد “220 ك .ف ” وبالتالي على جميع محطات محولات بني سويف.

وكان المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، قد بحث مع وزير الكهرباء وقيادات الوزارة من خلال لقاءات ومكاتبات سابقة لحل مشكلة موضوع تذبدب التيار الكهربائي وانخفاض الجهد والتي كانت محل شكوى عدد من المواطنين ببعض القرى والمراكز.