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مسلسل “ابن حلال” يوميا على MBC مصر2

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مسلسل “ابن حلال” يوميا على MBC مصر2 مسلسل “ابن حلال” يوميا على MBC مصر2


> تعرض “MBC 2″ مسلسل” ابن حلال” يوميا بداية من “الثلاثاء” في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يُتابع مسلسل “إبن حلال” قصة الفئات المُهمشة فى المجتمع وتعرضها للتنكيل من جانب أصحاب النفوذ والسلطة من خلال شخصية “حبيشة” التي جسدها ببراعة النجم الشاب محمد رمضان في أولى بطولاته التليفزيونية، حيث يعمل “نقاش” ويعيش فى إحدى المناطق العشوائية، وتنقلب حياته رأسا على عقب بعد أن يجد نفسه متورطًا في الاتهام بجريمة قتل لم يرتكبها.

مسلسل “إبن حلال” يشارك فى بطولته مع محمد رمضان، هالة فاخر، ومحمود الجندي، وأحمد فؤاد سليم، ووفاء عامر، وسارة سلامة، وأحمد حاتم، وميريهان حسين، ووفاء قمر، ومن تأليف حسان دهشان وإخراج إبراهيم فخر.

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