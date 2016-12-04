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تجديد حبس 4 عناصر إخوانية بالمحلة 15يومًا لانضمامهم لجماعة محظورة

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تجديد حبس 4 عناصر إخوانية بالمحلة 15يومًا لانضمامهم لجماعة محظورة تجديد حبس 4 عناصر إخوانية بالمحلة 15يومًا لانضمامهم لجماعة محظورة

>الغربية – مصطفى عادل

جددت نيابة شرق طنطا الكلية فى محافظة الغربية حبس 4 عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية 15 يومًا على ذمة التحقيقات لانضمامهم لجماعة محظورة وتكدير السلم العام والتحريض على الشغب والعنف، وتم نقل المتهمين لمحبسهم وسط حراسة مشددة.

كان جهاز الأمن الوطنى بالغربية بالتنسيق مع المباحث الجنائية قد ألقوا القبض على المتهمين بعد استئذان النيابة العامة، بعد أن أكدت التحريات انضمامهم لجماعة الإخوان المحظورة وتحريضهم على الشغب والعنف وتكدير السلم العام، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا، وبعرضهم اليوم الأحد على النيابة الكلية قررت تجديد حبسهم 15 يومًا وإيداعهم محبسهم.

 

 


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