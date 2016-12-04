استقالة نجيب ساويرس من منصبه كعضو منتدب لمجلس إدارة أوراسكوم للاتصالات

أعلنت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، اليوم أن المهندس نجيب ساويرس قد تقدم باستقالته من منصبه كعضو منتدب لمجلس إدارة الشركة إعتباراً من 1 يناير 2017.

وسيستمر المهندس نجيب ساويرس في مزاولة مهام منصبه الحالي حتى يتم الانتهاء من إجراءات تعيين عضو منتدب جديد وتسجيله لدى الجهات الرقابية. وقد رشح المهندس نجيب ساويرس المهندس تامر المهدي، نائب الرئيس التنفيذي، والمدير التنفيذي للعمليات، لمنصب العضو المنتدب خلفاً له، بعد الانتهاء من إجراءات تعيين المهندس تامر المهدي عضواً بمجلس الإدارة.

وكان المهندس تامر المهدي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا لمجموعة شركات أوراسكوم تيلكوم ثم كان رئيسا تنفيذيا لشركة جازي Djezzy بالجزائر والتى كانت تمثل أكبر شبكات المحمول في مجموعة أوراسكوم تليكوم القابضة حتى أصبح نائب الرئيس التنفيذي، والمدير التنفيذي للعمليات لشركة أوراسكوم للاتصالات لمدة عامين تقريباً كان خلالهما مسؤولاً عن عمليات الشركة بما في ذلك التوسع في الأنشطة المضافة حديثاً كالخدمات المالية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية. هذا ويتمتع المهندس تامر المهدي بخبرة 22 عام بالأخص في وضع وتنفيذ استراتيجيات الشركات بما في ذلك فتح الأسواق الجديدة وتقديم الخدمات والعمليات المستحدثة بالإضافة إلى تطوير الأصول القائمة.

كما أعلنت الشركة عن تقدم الأستاذ يوسف فايز شكري باستقالته من منصبه كعضو مجلس الإدارة التنفيذي للشئون المالية والإدارية إعتباراً من 1 يناير 2017. وقد تم تعيين الأستاذ خالد الليثي رئيساً للقطاع المالي إعتباراً من ذات التاريخ.

هذا ويتمتع خالد الليثي بأكثر من 30 عاماً من الخبرة في مجال المحاسبة والمالية. عمل خلالها في مراجعة حسابات الشركات أثناء شغله لمنصب شريك في KPMG مصر وقد تخصص في مراجعة حسابات شركات الاتصالات، وشملت مسؤولياته مساعدة العملاء في عمليات الاكتتاب العام، بما في ذلك عملية الاكتتاب العام لشركة أوراسكوم تيلكوم القابضة. كما شغل خالد الليثي منصب المدير المالي لعدة شركات كبرى مثل زين، وموبينيل، وأوراسكوم تيلكوم القابضة (في الفترة من أكتوبر 2011 وحتى ديسمبر 2013)، وEFG Hermes (من ديسمبر 2013 وحتى مايو من هذا العام).