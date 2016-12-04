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رئيس جامعة بنى سويف يفتتح المعرض الخيرى السنوى للملابس‎

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رئيس جامعة بنى سويف يفتتح المعرض الخيرى السنوى للملابس‎ رئيس جامعة بنى سويف يفتتح المعرض الخيرى السنوى للملابس‎

الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف

مراسل «ONA»

افتتح الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، صباح اليوم، المعرض الخيرى السنوى للملابس، بمقر إدارة رعاية الشباب الجديد بالتعاون مع مؤسسة الخير، بحضور الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور منصور حسن عميد كلية الطب والدكتور هشام بشره مدير المستشفى الجامعي، و محمد فاروق أمين عام الجامعة و محمد مجدى مديرعام رعاية الشباب.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المعرض يضم أكثر من 400 قطعة ملابس للطلبة والطالبات غير القادرين بالمجان، ويستمر المعرض لمدة ثلاث أيام، مشيرُا إلى أنه يوجد بكل كلية معرض خيرى للملابس، فقد تم افتتاح معرض كلية التجارة الأسبوع الماضى، واليوم، نفتتح معرض الإدارة العامة لرعاية الشباب، وسوف نفتتح الأسبوع المُقبل معرض كلية الطب البشرى.

وأضاف لطفي، أن المعرض الخيرى للملابس يعد صورة من صور التكافل الاجتماعي، وأن الجامعة لا تتدخر جهدًا للتواصل المستمر مع أبنائها الطلاب في كافة المجالات، وتحفيزهم لمزيد من العطاء لإثراء العملية التعليمية والبحثية بالجامعة.

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