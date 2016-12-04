ضبط 3 طن سكر مخلوطين بملح طعام داخل مخزن ببني سويف‎

مراسل «ONA»

تمكنت إدارة تموين مركز الفشن ببني سويف، اليوم الأحد، من ضبط 10 أطنان سكر منهم 3 طن و 420 كيلو جرام مخلوطين بملح ومعدين لبيعهم في السوق السوداء.

كانت حملة من إدارة تموين الفشن قد قامت بضبط 3 أطنان و420 كيلو جرام سكر مخلوطين بملح طعام داخل مخزن بقرية أبسوج، يملكه ” عصام ، ج ،ع”، وقد تم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 29703 وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 7 اطنان سكر بحيازة “نادر، ي، ت” مقيم دائرة الفشن، تمهيداً لبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة ، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 29704 وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.