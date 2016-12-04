رئيس البرلمان يلتقى ممثلى النوبة ويعدهم بالتدخل لتسهيل عودتهم لـ "خورقندى"

كتب : نورا فخرى

للمرة الثانية، التقى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مع وفد اللجنة التنسيقية لقافلة العودة، الممثلة لأهالى النوبة، لوضع حلول لأزمة أبناء النوبة.

وقال ممثلو النوبة، إن "عبد العال" أكد لهم أنه سيتدخل بشكل سريع وشخصى لوقف بيع منطقة خورقندى ومناطق إعادة التوطين، فضلا عن التدخل فى تعديل القواعد والضوابط المنظمة لقرار 444 واستثناء النوبة منه.

وأضاف ممثلو النوبة، فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع، أن رئيس مجلس النواب وعدهم بالتدخل بصفة مباشرة مع وزير التعليم العالى، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إنشاء قسم للتراث النوبى بجامعة جنوب الوادى، فضلا عن تشكيل لجنة اسمتاع بمعرفة أهالي النوبة لمناقشة المادة 236 من الدستور، وكيفية تطبيقها فعليا.

وأضحوا أنهم اتفقوا مع رئيس مجلس النواب على تشكيل لجنة لإعادة كتابة التاريخ النوبى تمهيدا لتدريسة بجميع المراحل التعليمية.

ونوه ممثلو النوبة، أنهم تقدموا بمسودة مشروع قانون إعاده توطين وتنمية منطقة النوبة، والتى تعرف بـ"المسودة الثانية"، والمتفق عليها من جميع أبناء النوبة إلى رئيس مجلس النواب.

وتنص المادة الدستورية على "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".