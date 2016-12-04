السيسى يترأس الاجتماع الثانى للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل عضويته

كتب محمد الجالى

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الاجتماع الثانى للمجلس الأعلى للاستثمار بكامل عضويته، والتى تضم كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والانتاج الحربى، والداخلية، والتجارة والصناعة، والعدل، والاستثمار، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الادارية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلاً عن رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

كما شارك فى الاجتماع كل من رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس جهاز تنمية شبة جزيرة سيناء.