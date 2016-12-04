حبس ربة منزل تروج "مهدئات الأسود" على متعاطى المواد المخدرة بالعمرانية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة العمرانية، برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئس النيابة بحبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالاتجار فى مخدر الفودو المخصص لتهدئة الأسود، وأمرت بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوى.

وكشفت تحقيقات هشام دبوس، وكيل أول النيابة، أن قوات الأمن قد تمكنت من ضبط المتهمة "نورا. ح"، 35 سنة، ربة منزل، فى مسكنها بمنطقة العمرانية، وبحوزتها 3 كيلو من مخدر "الفودو".

واعترفت المتهمة بحيازتها للمواد المخدرة بغرض الاتجار، وأنها تتخذ من مسكنها وكرا لترويج "الفودو"، فأصدرت النيابة قرارها المتقدم.