تألقي على طريقة النجمة مي عز الدين

تحافظ الممثلة المصرية مي عز الدين على مستوى من الأناقة يلفت أنظار الجميع إليها، فهي دائماً تختار الأزياء التي تناسبها و تناسب شكل جسمها، إن كانت إطلالات عادية أو إطلالات في مناسبات رسمية، لتظهر بأناقة عالية ومميزة.

تفضل مي اختيار الفساتين الطويلة للمناسبات الرسمية، حيث تتألق، في أكثر من حدث، بفساتين سهرة طويلة ومميزة ذات قصات متنوعة فمنها تكون بلا أكتاف ومنها تكون مع أكمام عريضة لتمنح الفستان فخامة أكثر، كما نراها تختار الفساتين القصيرة البسيطة أثناء جلسات التصوير أو الاحتفالات العائلية، فتتألق في فساتين قصيرة ملونة تتنوع بين فساتين بلون واحد و أخرى متعددة الألوان، وبالطبع لا تتخلى عن الأثواب الكاجوال في أيامها العادية فتختار سراويل الجينز مع كنزات قطنية خفيفة لتمنح حركتها راحة وحرية أكثر.

لا تترد مي في اختيار الأزياء الجريئة والألوان الصاخبة في إطلالاتها، فهي تنوع في اختيار الألوان ابتداءاً من الألوان الهادئة مثل الزهري الفاتح وصولاً إلى الألوان الصاخبة كالأحمر، كما تزين أزياءها باكسسوارات مثل النظارات الشمسية و حقائب اليد و العقود وغيرها.

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