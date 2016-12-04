محمد بن راشد يزور مهرجان الشيخ زايد التراثي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي عصر اليوم موقع مهرجان الشيخ زايد التراثي الذي يقام هذا العام تحت شعار " أرض الامارات ملتقى الحضارات ".

وقد تجول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أرجاء موقع المهرجان وتوقف في الاحياء التراثية التي تمثل ثمان عشرة دولة من بينها دولة الامارات.. واطلع سموه على المنتجات التقليدية والتراثية لكل بلد مشارك في هذا الحدث التراثي المحلي العالمي الذي يعكس حرص قيادتنا الرشيدة على تنظيمه وانجاحه كي تتعرف أجيال شعبنا من الشباب على تراث وحضارة وتاريخ بلدهم وشعبهم وفي ذات الوقت يتعرفون على حضارات الدول المشاركة القديمة وتراثها وثقافتها لاثراء معارفهم وتحقيق التقارب الانساني والثقافي بين شعبنا وشعوب العالم كافة.

واستمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي من أحمد سعيد النيادي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان إلى شرح حول تطور مسيرة المهرجان والدول المشاركة فيه والفعاليات التي ينظمها للتعريف بتراث الاباء والاجداد خاصة من قبل أوساط الشباب والجيل الصاعد من أبناء وبنات شعبنا.

وتعرف سموه خلال جولته في أحياء ومنصات المهرجان على الاكلات الشعبية لكل بلد والتي يعرضها نحو أربعين مطعما إلى جانب المشغولات اليدوية المعروضة والازياء الشعبية وغيرها من المنتجات الوطنية لدولة الامارات والدول المشاركة.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كان شديد الحرص على التعرف إلى المعروضات التراثية وأولى اهتماما بالغا بما شاهده من منتجات تمثل حضارات وتراث العديد من الشعوب العربية الشقيقة والصديقة المشاركة في هذا المهرجان الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة..

ووصفه سموه بأنه ملتقى الثقافات العربية والاجنبية وعنصر أساسي من عناصر ترسيخ الانتماء الوطني لدى الشباب وتعزيز شعورهم بالفخر والاعتزاز بهويتهم الوطنية والعربية والاسلامية.

وأشاد سموه بفكرة إقامة المهرجان الذي يشرف على تنظيمة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا المنظمة.. مؤكدا سموه أهمية تنظيم وإقامة مثل هذه الفعاليات التي تحيي ذاكرة شعبنا من خلال إحياء التراث والفن والثقافة التي تشكل عناصر هويتنا الوطنية والحفاظ عليها والتشبث بها جيلا بعد جيل مع حرصنا الانفتاح على الثقافات الاخرى والمعاصرة بكل مكوناتها ومفرداتها حتى يواصل شعبنا مسيرته في كل الاتجاهات وصولا إلى العالمية في مختلف المجالات خاصة الثقافية والسياحية منها.

وتمنى سموه للمهرجان الذي تستمر فعالياته على مدى شهر كامل النجاح في تحقيق أهدافه وإبراز هوية الامارات الوطنية والثقافية والانسانية على المستوى العالمي.