تغريم «عبد الحليم قنديل» 10آلاف جنيه بتهمة سب وقذف مدير إدارة البحث الجنائى

قضت الدائرة 17 شمال الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار جمال علي عبدالله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالناصر أبوسحلي وأحمد عزيز الفقي وأشرف العشماوي بسكرتارية أيمن محمود وصلاح مصطفى، بتغريم الصحفي محمود الضبع 20 ألف جنيه، والصحفي عبد الحليم قنديل 10 ألآف جنيه غيابيًا في دعوى اتهام رئيس تحرير جريدة صوت الأمة وصحفى بالجريدة بسب وقذف اللواء بهاء الدين حسن مدير إدارة البحث الجنائى فى قلم المرور.

والزمت المحكمة في الدعوة المدنية، أحمد عصام إسماعيل فهمي رئيس مجلس إدارة صوت الأمة، وعبد الحليم قنديل رئيس التحرير، ومحمود الضبع الصحفي بالجريدة، بدفع 40 ألف جنيه للمدعي بالحق المدني وإلزامه بدفع مصروفات المحاماه.

وقد قام اللواء بهاء الدين حسن مدير إدارة البحث الجنائى فى قلم المرور، رفع دعوى سب وقذف ضد صحفي ورئيس تحرير جريدة “صوت الأمة” عبدالحليم قنديل لنشرهم موضوعات سخرية وسب وقذف.