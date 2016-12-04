أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
محافظ أسوان يتابع «الخلل الأمني» لحماية معابد النوبة -
بالصور.. سيارة حكومية تلقي الزبالة أمام منازل الأهالي ليلا -
«وقف الصيد ببحيرة ناصر» يشعل أسعار الفسيخ الأسوانى قبل شم النسيم -
«فيفا» يدين حادث انفجار قرب حافلة تقل فريق بروسيا دورتموند الألماني -
سفارة مصر بألمانيا تفتح أبوابها لتلقي العزاء في ضحايا تفجيرات الكنيستين -
الأمن الفلبيني يقتل قياديا في جماعة أبو سياف الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تغريم «عبد الحليم قنديل» 10آلاف جنيه بتهمة سب وقذف مدير إدارة البحث الجنائى

Google+ Print
تغريم «عبد الحليم قنديل» 10آلاف جنيه بتهمة سب وقذف مدير إدارة البحث الجنائى تغريم «عبد الحليم قنديل» 10آلاف جنيه بتهمة سب وقذف مدير إدارة البحث الجنائى

الصحفي عبد الحليم قنديل

قضت الدائرة 17 شمال الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار جمال علي عبدالله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالناصر أبوسحلي وأحمد عزيز الفقي وأشرف العشماوي بسكرتارية أيمن محمود وصلاح مصطفى، بتغريم الصحفي محمود الضبع 20 ألف جنيه، والصحفي عبد الحليم قنديل 10 ألآف جنيه غيابيًا في دعوى اتهام رئيس تحرير جريدة صوت الأمة وصحفى بالجريدة بسب وقذف اللواء بهاء الدين حسن مدير إدارة البحث الجنائى فى قلم المرور.

والزمت المحكمة في الدعوة المدنية، أحمد عصام إسماعيل فهمي رئيس مجلس إدارة صوت الأمة، وعبد الحليم قنديل رئيس التحرير، ومحمود الضبع الصحفي بالجريدة، بدفع 40 ألف جنيه للمدعي بالحق المدني وإلزامه بدفع مصروفات المحاماه.

وقد قام اللواء بهاء الدين حسن مدير إدارة البحث الجنائى فى قلم المرور، رفع دعوى سب وقذف ضد صحفي ورئيس تحرير جريدة “صوت الأمة” عبدالحليم قنديل لنشرهم موضوعات سخرية وسب وقذف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا