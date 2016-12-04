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الأهرام للدراسات:استئناف طهران لبرنامجها النووي سيدخلها في موجة عقوبات اقتصادية

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الأهرام للدراسات:استئناف طهران لبرنامجها النووي سيدخلها في موجة عقوبات اقتصادية الأهرام للدراسات:استئناف طهران لبرنامجها النووي سيدخلها في موجة عقوبات اقتصادية

مدير مركز الأهرام للدراسات، مجدي صبحي

قال مدير مركز الأهرام للدراسات، مجدي صبحي، إن تحديد إيران لسعر برميل النفط بما يفوق الـ 50 دولار للبرميل، في ميزانيتها الجديدة وسط سعر سائد حاليًا بـ 40 دولار، جاء وفقًا للتوقعات بارتفاع النفط جراء اتفاق منظمة الدول المنتجة للبترول “الأوبك” على خفض مستوى الإنتاج بشكل يسمح بارتفاع الأسعار.

وأضاف صبحي، خلال مداخلة لبرنامج “السوق” المُذاع على فضائية “الغد” ، مع الإعلامي عبد الرحمن البرديسي، أن هناك تفاؤل إيراني بتحقيق نموا في العام الجديد، بما يعني أنها ستحافظ على مستوى الإنتاج الحالي أو ستتجه إلى زيادة الإنتاج من النفط وتسويقه في العالم، لافتا إلى أن اتفاق “أوبك” يشجع على هذا التفاؤل.

وأوضح صبحي، أنه في حالة قيام الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ، بإلغاء بعض بنود الاتفاق النووي فإن طهران سترد من جانبها بمحاولة تنشيط برنامجها النووي مرة أخرى، مؤكدا أن هذا يعني الدخول في موجة جديدة من العقوبات الدولية، مشيرا إلى أن هذا سيؤدي إلي خفض مستوى الصادرات الإيرانية من النفط والغاز بشكل سيؤثر سلباً على الحياة الاقتصادية بإيران.

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