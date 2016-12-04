مرتضى منصور: أشكر الصقر وآل الهوارى على زيارة "ابنى" لكن الخلاف قائم

كتب أحمد توفيق

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشكر لأحمد حسن عميد لاعبى العالم وحازم الهوارى وشقيقته سحر الهوارى عضوى مجلس إدارة اتحاد الكرة لزيارتهما نجله أحمد فى المستشفى بعد تعرضه لجلطة فى القدم.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات إذاعية مع الإعلامى سيف زاهر أنه يتوجه بالشكر لكافة الشخصيات العامة التى حرصت على زيارة نجله فى المستشفى لمساندته داعيا الله عز وجل بسرعة شفائه.

كما أوضح مرتضى منصور أن زيارة أحمد حسن وآل الهوارى لنجله هى لفتة إنسانية جميلة لكن هذا لا يعنى انتهاء الخلاف القائم بينهما، خاصة أنه ليس خلافا شخصيا وإنما خلاف حول سياسة وطريقة العمل.