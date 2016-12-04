المصرى يصعق أسوان بثلاثية منصور وجمعة وكواو

كتب سليمان النقر

فاز المصرى على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد علي إستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى العام، أحرز أحمد أيمن منصور وأحمد جمعة وهيرمان كواو أهداف الفريق البورسعيدى، فيما أحرز جيروم ويا هدف أسوان الوحيد خلال اللقاء.

هذه النتيجة رفعت المصرى للنقطة 25 في المركز الرابع فيما توقف رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الـ17 بجدول الدورى.

أحرز أحمد أيمن منصور ظهير أيسر المصرى لفريقه في الدقيقة 16 من عمر المباراة بعد استقباله عرضية من الجبهة اليمنى وسددها مباشرة في مرمى أسوان.

فيما ألغى أحمد الغندور حكم اللقاء هدف لأسوان عن طريق معاذ الحناوى في الدقيقة 21 بداعى التسلل.

واستمر تقدم المصرى رغم محاولات أسوان بعد دخول هدف في مرماهم حتي نهاية الشوط الاول بهدف نظيف.

كان أسوان الأكثر خطورة على مرمى أسوان فى الشوط الثانى وشن هجوم ضاغط بفضل تحركات أحمد شديد قناوى وإسلام الفار من الجبهة اليسرى وأضاع أكثر من فرصة للتهديف.

وعزز أحمد جمعة لاعب المصرى تقدم فريقه على أسوان بالهدف الثانى في الدقيقة 59 من عمر المباراة حيث استغل لاعبي المصرى هجمة منظمة.

وسجل جيروم ويا لاعب اسوان هدف التعديل لفريقه فى شباك المصرى في الدقيقة 84 من عمر المباراة بعد استلام تمريرة من إسلام الفار سددها علي المرمى مباشرة.

وأحرز المصرى الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق هيرمان كواو بعد استلامه عرضية متقنة من أحمد سالم صافى واستمرت النتيجة حتى نهاية المباراة بفوز الفريق البورسعيدي بنتيجة 3 / 1.