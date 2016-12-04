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أجاى ومروان محسن يقودان هجوم الأهلى أمام المقاصة

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أجاى ومروان محسن يقودان هجوم الأهلى أمام المقاصة أجاى ومروان محسن يقودان هجوم الأهلى أمام المقاصة

>كتب فتحى الشافعى

أعلن حسام البدري المدير الفني للأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاصة، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، في الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي..

في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي معلول، أحمد حجازي، سعد سمير، محمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور، أحمد فتحي، عبد الله السعيد، وليد سليمان

خط الهجوم: ، مروان محسن، جونيور أجاي.

بينما يأتي على دكة البدلاء كلا من..

أحمد عادل عبد المنعم، كريم نيدفيد، عماد متعب، مؤمن زكريا، عمرو جمال، حسين السيد، محمد نجيب.

وتم استبعاد كل من محمد الشناوي، أكرم توفيق، ميدو جابر.


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