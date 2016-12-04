ميدو يحشد 21 لاعبا بقائمة دجلة لمواجهة الإسماعيلى.. وغياب الحضرى

كتب أحمد طارق

اختار أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لفريق وادى دجلة، 21 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى، غدا الاثنين، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الـ13، من عمر مسابقة الدورى العام.

وضمت القائمة كلا من: محمود رضا، أحمد بدوى، مصطفى عبد الرسول، محمود علاء، رجب نبيل، أحمد العش، مصطفى طلعت، كريم ممدوح، عرفة السيد، محمد شريف، سيد سالم، محمد هلال، أحمد حسن، حسام عرفات، بوبكر ديارا، محمد أنور، صامويل أفوم، محمود مرعى، عمرمرموش، إبراهيما نيداى، عبد الرحمن يوسف.

وبذلك خلت القائمة من عصام الحضرى حارس المرمى الدولى، والذى طلب الحصول على إجازة للراحة النفسية بعد عدم التوفيق الذى لازمه لعدة مباريات.