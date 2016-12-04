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وكيل "تعليم شمال سيناء" يحيل سلبيات مدرسة العريش الثانوية للتحقيق

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وكيل "تعليم شمال سيناء" يحيل سلبيات مدرسة العريش الثانوية للتحقيق وكيل "تعليم شمال سيناء" يحيل سلبيات مدرسة العريش الثانوية للتحقيق

>شمال سيناء ـ محمد حسين

قرر الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم، تحويل سلبيات تم الكشف عنها خلال زيارته لمدرسة العريش الثانوية بنات للتحقيق.

وجاء فى بيان للمديرية اليوم، أن وكيل الوزارة أجرى زيارة مفاجئة لمدرسة العريش الثانوية بنات، وقرر تفريغ الهنجر الخلفى بالمدرسة من جميع تشوينات الكتب الموجودة داخله، وتفريغ المسرح من جميع التشوينات، وتحويل كل السلبيات للشئون القانونيه للتحقيق.

وأضاف البيان أن وكيل وزارة التربية والتعليم زار أيضا مدرسة "خديجة بنت خويلد الإعدادية للبنات"،  وتابع المعسكر المقام بالمدرسة الخاص  بالمرشدات على مستوى المديرية، وحضر عرض للكاراتية، واستمع للطالبة "رويدا عبد الله سعيد"، صاحبة  موهبة الإنشاد الدينى، وقرر إشراكها فى حفل الموهوبين ، ومنحها شهادة تقدير، كما منح شهادة تقدير للمعلمة هدى على عزاره ،موجهة ومسئولة المرشدات بالمرحلة الاعدادية والثانوية للعرض المتميز الذى قدمته المرشدات.

وترأس الدكتور ابراهيم التداوى اجتماعا بالموجهين العموم والموجهين الاوائل بالإدارات التعليمية بالعريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل عقد فى  المركز الاستكشافى للعلوم بالعريش، وخلاله كرم الطالبة باتول محمود يوسف من مدرسة باحثة البادية الابتدائية بعد القائها  قصيدة بمناسبة المولد النبوى، وكرم "حمدى عرفات"، مدير ادارة مدرسة الالفى الثانوية للبنات على جهوده المتميزة.

 


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