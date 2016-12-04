رئيس مدينة المحلة يناقش مشاكل أهالى قرية دمرو مع النائب حامد جهجة

الغربية – عادل ضرة

عقد تامر أبو النجا رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اجتماعاً لمناقشة مشاكل قرية دمرو بحضور حامد جهجه عضو مجلس النواب وعمدة القرية وبعض الأهالي.

وناقش الاجتماع تأخر بناء مجمع مدارس بالقرية بعد قيام الأهالي بالتبرع بقطعة أرض وتوفير المبالغ اللازمة لبناء مجمع المدارس، كما ناقش الاجتماع الاقتراح المقدم من مدير هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بخصوص التوصيلات المنزلية.

كما عرض الاهالى على رئيس المدينة قيام أصحاب المستودعات ببيع إسطوانات الغاز خارج المستودع أعلى من سعرها الرسمى.

وشدد رئيس المدينة على مسئولي التموين بمراقبة الأسعار خاصة السكر وتوفيره في الجمعيات التعاونية وتقديم بيان يومي عن كميات السكر التي تصل للمركز والأماكن التي يباع فيها.