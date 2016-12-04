الأمم المتحدة تستعرض أحدث الحقائق والإحصاءات العلمية حول مرض الإيدز

كتبت أمنية فايد

استعرضت منظمة الأمم المتحدة آخر الإحصائيات والحقائق العالمية حول الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرى 2016 حول العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مؤتمرهم اليوم الأحد، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للاحتفال باليوم العالمى للإيدز، وهى:

1. منذ بداية الوباء وحتى نهاية 2015

أصيب 78 مليون شخص بفيروس نقص المناعة البشرى حول العالم، وكان هناك 35 مليون حالة وفاة من الأمراض المرتبطة بالإيدز.

لم تنخفض نسبة الإصابات الجديدة بالفيروس بين البالغين منذ عام 2010، فمن عام 2010 حتى الآن هناك 2.2 مليون إصابة جديدة سنويا بين البالغين.

تراجعت الوفيات المرتبطة بالإيدز بنسبة 45% منذ الذروة التى بلغتها فى عام 2005.

2_ فى 2015 على مستوى العالم

كان هناك ما يقرب من 39.8 مليون شخص متعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرى فى العالم.

كان هناك ما يقرب من 86% من النساء الحوامل المتعايشات مع فيروس يتلقين العلاج المضاد للفيروسات حتى لا تنتقل العدوى لأطفالهم.

بلغ عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرى حوالى 150 ألفا فى جميع أنحاء العالم، وهذا يمثل انخفاضا ما يقرب من 350 ألف طفل عن عام 2010.

3_ أما بالنسبة لإحصائيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2015

كان هناك ما يقرب 330 ألفا من الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية.

كان هناك ما يقدر بـ 21 ألف حالة من الإصابات الجديدة بالفيروس فى المنطقة.

توفى ما يقرب من 16 الف شخص لأسباب مرتبطة بالإيدز، إذ ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالإيدز فى المنطقة بنسبة 22% بين عامى 2010 و 2015.

بلغت التغطية بالعلاج فى عام 2015 بمقدار ما يقرب من 24% فقط من الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرى.

2. في يونيو 2016

كان هناك 18.2 مليون شخص حول العالم يتلقون العلاج المضاد للفيروسات.

كان هناك ما يقرب من 19 مليون شخص يتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرى فى العالم ويتلقون العلاج المضاد للفيروسات بالمقارنة بـ 15.8 مليون فى يونيو 2015 و7.5 مليون فى عام 2010.