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فيديو متداول يكشف حقيقة القائمين على «فيلم عساكر الجزيرة»

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فيديو متداول يكشف حقيقة القائمين على «فيلم عساكر الجزيرة» فيديو متداول يكشف حقيقة القائمين على «فيلم عساكر الجزيرة»

معد الفيلم مع الإخواني الهارب وجدي غنيم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يحتوي على صور مجمعة للقائمين على فيلم “العساكر” الذي عرض على قناة الجزيرة، والذي كان يهدف لتشويه صورة منظومة الجيش المصري.

ويعرض الفيديو صورًا لمعد الفيلم، عطية محمد محمود، مع بعض الشخصيات مثل الإخواني الهارب وجدي غنيم، وصورًا أثناء مشاركته في اعتصام رابعة عام 2013، ولقطات من داخل قناة الجزيرة، وأثناء زيارته لتركيا.

كما يعرض الفيديو لقطات لمخرج الفيلم، عماد الدين السيد، في بداية عمله بالجزيرة، وصورة التقطها مع الصحفي البريطاني روبرت فيسك، ومع الإعلامي السوري فيصل القاسمي، والصحفية اليمنية توكل كرمان، ويوسف القرضاوي.
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>القائم على فيلم العساكر الذي انتجته قناة الجزيرة من طرف mohamed-youssef18

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