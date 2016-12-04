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بالفيديو..سياسي يمني:السيطرة على السواحل يُضعف الحوثيين ويرغمهم على الحل السياسي

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بالفيديو..سياسي يمني:السيطرة على السواحل يُضعف الحوثيين ويرغمهم على الحل السياسي بالفيديو..سياسي يمني:السيطرة على السواحل يُضعف الحوثيين ويرغمهم على الحل السياسي

الكاتب والمحلل السياسي اليمني، بليغ المخلافي

قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، بليغ المخلافي، إن نشر القوات اليمنية تعزيزات عسكرية على ساحل البحر الأحمر، بالقرب من مضيق “باب المندب”، لطر الحوثيين هي خطوة متأخرة جدًا، خاصة أن تلك السواحل والموانئ كانت تشكل شريان الحياة لتلك الميلشيات المسلحة من موارد اقتصادية وتهريب الأسلحة.

وأضاف المخلافي، خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، أنه تم الإعداد لتلك المعركة وتم اتخذا قرار بحسم معركة الساحل، لافتا إلى أن هناك إمدادت تصل إلى منطقة “باب المندب” ومنطقة “الذباب” بالإضافة إلى العمليات العسكرية التي يقوم بها طيران التحالف العبي لتهيئة الأرض لاستقبال بعض الجنود والآليات العسكرية للبدء في عملية تحرير السواحل.

وأوضح المخلافي، أن السيطرة على السواحل يعني إضعاف ميلشيات “الحوثي” وحصرها في مناطق المرتفعات بدون أي منافذ بحرية تستخدم لتهريب السلاح وجني الموارد اقتصادية، مؤكدا أن هذا الأمر سيُضعف ميلشيات “الحوثي” و”صالح” إلى حد كبير وسيرغمها على التوجه إلى حل سياسي.

وأشار المخلافي، إلى أن الأيام أثبتت أن “الحوثي” لن تنصاع إلى الحل السياسي إلا أذا ما تم كسر شوكتها العسكرية وأضعافها، والسيطرة على السواحل اليمنية سيضعف تلك الميلشيات وسيجعلها محاصرة.

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