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نتائج مؤتمر «فتح» تؤكد تصدر «البرغوثي» أعلى الأصوات في «المركزية»

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نتائج مؤتمر «فتح» تؤكد تصدر «البرغوثي» أعلى الأصوات في «المركزية» نتائج مؤتمر «فتح» تؤكد تصدر «البرغوثي» أعلى الأصوات في «المركزية»

مدير مركز “مسارات للأبحاث السياسية”، الدكتور هاني المصري،

أفاد مراسل فضائية “الغد” في الضفة الغربية، ضياء حوشية، بأن نتائج ومخرجات المؤتمر السابع لحركة “فتح”، لم تحمل أي جديد سوى التأكيد مرة أخرى أن الغائب الحاضر في السجون الإسرائيلية، مروان البرغوثي، يتصدّر أعلى الأصوات في انتخابات اللجنة المركزية.

وفي تصريحات خاصة لـ”الغد”، قال مدير مركز “مسارات للأبحاث السياسية”، الدكتور هاني المصري، إن الكلمة التي يمكن أن وصف ما حدث خلال المؤتمر هو الاستمرارية بدون إحداث تغيير حقيقي في برنامج “فتح” أو في الأشخاص، خاصة بعد الموافقة على برنامج الرئيس محمود عباس، أيضا انتخاب معظم أعضاء اللجنة المركزية السابقين أو جدد لا يختلفون من حيث النهج عنهم.

ومن جانبه، أوضح الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية، حنا عيسى، إن خسارة المقدسيين بأن يكون أحد مرشحيها عضوا في اللجنة المركزية كان نتيجة الاختلاف وعدم التوافق على “كوتة” محددة وهو ما أدى لتلك النتيجة، مؤكدا أنه كان يجب أن يكون هناك روح واحدة وإجماع على أشخاص بعينها.

وتابع حوشية أنه مع انتهاء المؤتمر فقد برزت نقطة أساسية وهي الاجماع الذي يحظى به الأسير “البرغوثي” في فتح وفي الشارع الفلسطيني، وهو ما يؤهله للعب دور تاريخي للحفاظ على الحركة مع المطالبة باختياره نائباً لرئيس الحركة.

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