أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 4 /12/2016.. تسوية المستحقات مع استاد القاهرة

كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة والتي كان أبرزها تسوية المستحقات المتأخرة مع استاد القاهرة.

اتفق اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولى، مع شيرين شمس مدير عام النادى الأهلى، على تسوية ديون القلعة الحمراء لدى الاستاد الدولى والمقدرة بـ4 ملايين جنيه، بالسداد على أقساط تسدد حسب الاتفاق بين الطرفين.

تعرض صبرى رحيل ظهير أيسر للنادى الأهلي، لكدمة فى القدم خلال مشاركته فى مران الغائبين عن مباراة الفريق ومصر المقاصة بمسابقة الدورى اليوم الأحد، خلال إحدى الكرات المشتركة بتقسيمة الكرة فى المران الصباحى.

أكد الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي، إن رامى ربيعة مدافع الفريق أنهى برنامجه العلاجى والتأهيلى تمامًا، حسبما كان مقرراً له عقب العودة من ألمانيا، وشارك فى المران الجماعى للفريق بصورة طبيعية لأكثر من 7 أيام دون الشكوى من أى آلام.

يعقد المكتب التنفيذى للنادى الأهلي، اجتماعًا هامًا فى السابعة مساء غد الاثنين، برئاسة كامل زاهر أمين صندوق النادى، لمناقشة عدد من الملفات الهامة التى يرغب المكتب فى الانتهاء من مناقشتها.

بدأ حسام غالى قائد النادى الأهلي، المشاركة بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية خلال مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم الأحد، بعد أن أدى تدريبات بدنية، للتخلص من الإصابة التى تعرض لها فى وقت سابق بشد فى العضلة الخلفية.